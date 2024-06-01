Суд повернув Києву землю на Троєщині, на якій незаконно облаштували стоянку

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Наталія Габрух
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За позовом Київської міської прокуратури Господарський суд Києва визнав незаконним та скасував рішення Київради, на підставі якого товариство отримало в оренду земельну ділянку вартістю майже 17 млн гривень без проведення земельних торгів.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Київська міська рада поза аукціоном надала в оренду на 15 років земельну ділянку площею майже 0,5 га на вул. Оноре де Бальзака у Деснянському районі Києва для розміщення автостоянки.

“Надання земельних ділянок для експлуатації та обслуговування об’єктів дорожнього сервісу, до яких, зокрема, відносяться автостоянки, здійснюється виключно за результатами земельного аукціону”, — зазначають у Київській міській прокуратурі.

У результаті, рішенням Господарського суду Києва позов прокуратури задоволено в повному обсязі, визнано незаконним рішення Київської міської ради, недійсним договір оренди та повернуто земельну ділянку територіальній громаді міста.

Фото: з відкритих джерел

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Опубліковано: 01 червня 2024
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