У Солом'янському районі з’явилося графіті з портретом Івана Світличного

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Наталія Габрух
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У Києві на вулиці Уманській, 35 з’явилося графіті з портретом Івана Світличного. Він був українським літературознавцем, поетом, учасником руху шістдесятників.

Про це пише [esthète] газета.

Іван Світличний мешкав у Солом’янському районі саме у цьому будинку, де й намалювали графіті. Однокімнатну квартиру він з дружиною Леонідою отримав у 1960 році.

Графіті створено громадою Los Solomas. На ньому зображено малюнок Алли Горської 1965 року — портрет Івана Світличного. Роботу виконав графіті-митець Bosie.

Малюнок доповнений написом “Він був світильником, що горів і світився”, — такий, як і на могилі Світличного на Байковому цвинтарі.

Фото: [esthète] газета

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Опубліковано: 01 червня 2024
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