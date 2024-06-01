У Солом'янському районі з’явилося графіті з портретом Івана Світличного

У Києві на вулиці Уманській, 35 з’явилося графіті з портретом Івана Світличного. Він був українським літературознавцем, поетом, учасником руху шістдесятників.

Про це пише [esthète] газета.

Іван Світличний мешкав у Солом’янському районі саме у цьому будинку, де й намалювали графіті. Однокімнатну квартиру він з дружиною Леонідою отримав у 1960 році.

Графіті створено громадою Los Solomas. На ньому зображено малюнок Алли Горської 1965 року — портрет Івана Світличного. Роботу виконав графіті-митець Bosie.

Малюнок доповнений написом “Він був світильником, що горів і світився”, — такий, як і на могилі Світличного на Байковому цвинтарі.

Фото: [esthète] газета