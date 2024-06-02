Депутати Київради підтримали знесення історичних будинків на Лук'янівській та у Пущі-Водиці

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Наталія Габрух
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У Київраді підтримали знесення історичних будинків на Лук'янівській та у Пущі-Водиці.

Про це пише активіст Дмитро Перов.

“Депутати підтримали знос історичної будівлі на вул. Лукʼянівській, 29а. За виступили 72 зі 120 депутатів”, — зазначив Дмитро Перов.

На місці колишнього садочка 1940-х мають побудувати багатоповерхівку для Андрія Вавриша.

“На питання про те, які гарантія, що забудовник якось компенсує місту втрачені квадратні метри садочка, представниця департаменту відповіла — ніяких”, — коментує активіст.

Також на вул. Юнкерова, 34 (Пуща-Водиця) було вирішено замість більш як 100-річної деревʼяної дачі побудувати багатоквартирний житловий будинок. “За” проголосувало 73 депутати.

“А ось за непродовження договору оренди із членом ОПЗЖ Вадимом Столаром депутати не змогли зібрати достатню кількість голосів. Проти будівництва 16-поверхового монстра в дворі Музею видатних діячів Української культури виступило лише 44 депутати. Проєкт рішення про непродовження оренди Столару вважається відхиленим”, — написав Дмитро Перов.

Фото: з відкритих джерел

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Опубліковано: 02 червня 2024
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