На Вокзальній ремонтують ескалатор: він не працюватиме все літо

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Наталія Габрух
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З 4 червня на станції метро “Вокзальна” розпочнеться плановий капітальний ремонт ескалатора №2. Роботи триватимуть орієнтовно до 30 серпня.

Про це повідомляє КМДА.

“Пробіг ескалатора № 2 складає більше 150 тисяч кілометрів. Тож, відповідно до регламенту, ескалатор потребує капітального ремонту”, — зазначають у КМДА.

У межах ремонтних робіт фахівці повністю розберуть механізм, проведуть заміну зношених запчастин та інші необхідні роботи.

Фото: з відкритих джерел

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Опубліковано: 02 червня 2024
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