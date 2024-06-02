На Вокзальній ремонтують ескалатор: він не працюватиме все літо

З 4 червня на станції метро “Вокзальна” розпочнеться плановий капітальний ремонт ескалатора №2. Роботи триватимуть орієнтовно до 30 серпня.

Про це повідомляє КМДА.

“Пробіг ескалатора № 2 складає більше 150 тисяч кілометрів. Тож, відповідно до регламенту, ескалатор потребує капітального ремонту”, — зазначають у КМДА.

У межах ремонтних робіт фахівці повністю розберуть механізм, проведуть заміну зношених запчастин та інші необхідні роботи.

Фото: з відкритих джерел