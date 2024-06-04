Активісти збирають кошти на пам’ятник Василю Стусу в Києві: як долучитися

Активісти БФ “Солом’янські котики” відкрили збір коштів на меморіальну дошку-пам’ятник на честь Василя Стуса.

Про це повідомив народний депутат Роман Грищук.

Він зауважив, що в Києві й досі немає повноцінного пам’ятника поету-шістдесятнику, дисиденту, перекладачеві Василю Стусу — тільки камінь-згадка в сквері на Житомирській і дві меморіальні дошки.

Останні роки життя Василь Стус мешкав у будинку на вулиці Чорнобильська, 13А. Однак там немає жодної згадки про поета, зазначив Грищук.

Рік тому активісти вирішили увіковічнити пам’ять про Василя Стуса саме на цьому будинку.

“Поспілкувався з сином Дмитром Васильовичем Стусом, активом будинку, знайомими, Святошинською РДА. Вирішили зробити якісне бронзове погруддя поета. Маємо не тільки очищати спільний простір від насаджений російських ідолів, але і створювати свій український”, — закликав нардеп.

Збір коштів на пам’ятник організували на Спільнокошті. Долучитися до нього можна за посиланням.

Фото: “Солом’янські котики”