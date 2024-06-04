Львів може отримати 20 низькопідлогових трамваїв від Швейцарії

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Ірина Маймур
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Львів може отримати ще 20 швейцарських трамваїв із Базельського регіону.

Про це повідомляють у спільноті Націонал-Урбанізм .

Він зазначив, що компанія BLT, що обслуговує міжміські та міжнародні маршрути поблизу Базеля, наразі отримує нові 45,5-метрові вагони Stadler. 50 старих Schindler Be 4/6 і Be 4/8 планували продати до Белграда, однак там від закупівлі відмовились. Тепер їх мають утилізувати.

Однак швейцарська урядова організація SECO запропонувала передати близько 20-и модернізованих Be 4/8 Львову. У липні українська делегація відвідає підприємство і узгодить передачу транспортних засобів.

Трамваї Schindler для BLT були випущені наприкінці 1970-х — на початку 1980-х років. Особливістю Be 4/8 є те, що вони додатково обладнані низькопідлоговими секціями. Це робить їх доступними для маломобільних людей.

Фото: alex26/Alltransua.com

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Опубліковано: 04 червня 2024
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