На “Театральній” запрацював азійський Sansara Bar

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Наталія Габрух
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Біля станції метро “Театральна” у Києві запрацював у тестовому форматі Sansara Bar.

Про це пише The Village Україна.

Інтер'єр приміщення виконаний у стилі тайських барів: синій неон, дракони та самураї на стінах і блискітки на стелі. Відвідувачі можуть послухати музику та насолодитися коктейлями біля двох барних стійок.

Бартендерка Наргіз Ніязова відповідає за меню напоїв. Дизайн інтер'єру закладу розробила Юлія Латишева спільно з компанією Food Slang, а малюнки самураїв та сансари виконав художник Андрій Левицький.

Ціни: коктейлі класичні — від 400 грн, особливі коктейлі — 480 грн, шоти — від 180 грн, закуски — від 100 грн

Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 9-А

Режим роботи: середа-неділя з 17:00 до 23:00

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Опубліковано: 04 червня 2024
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