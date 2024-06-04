На “Театральній” запрацював азійський Sansara Bar

Біля станції метро “Театральна” у Києві запрацював у тестовому форматі Sansara Bar.

Про це пише The Village Україна.

Інтер'єр приміщення виконаний у стилі тайських барів: синій неон, дракони та самураї на стінах і блискітки на стелі. Відвідувачі можуть послухати музику та насолодитися коктейлями біля двох барних стійок.

Бартендерка Наргіз Ніязова відповідає за меню напоїв. Дизайн інтер'єру закладу розробила Юлія Латишева спільно з компанією Food Slang, а малюнки самураїв та сансари виконав художник Андрій Левицький.

Ціни: коктейлі класичні — від 400 грн, особливі коктейлі — 480 грн, шоти — від 180 грн, закуски — від 100 грн

Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 9-А

Режим роботи: середа-неділя з 17:00 до 23:00