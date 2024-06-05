У Харкові демонтували постамент пам'ятника Пушкіну

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Ірина Маймур
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У Харкові комунальники розібрали постамент пам'ятника Олександру Пушкіну на площі Поезії.

Про це повідомили у міській раді.

"Зараз фахівці працюють над доброустроєм території", — йдеться у повідомленні.

Пам’ятник російському імперському поету Олександру Пушкіну демонтували у листопаді 2022 року. Тоді на його місці залишився закладений мішками з піском постамент.

Фото: Харківська міська рада

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Опубліковано: 05 червня 2024
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