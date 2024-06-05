Через будівництво мосту-хвилі знищені червонокнижні рослини на Оболонському острові
Під час будівництва моста-хвилі знищили унікальну популяцію червонокнижних квітів на Оболонському острові.
Про це повідомляє Київський еколого-культурний центр.
“Без жодних погоджень на острові Оболонський, який входить до регіонального ландшафтного парку “Дніпровські острови”, знищена бульдозерами одна з найбільших у місті популяція червонокнижних рослин — півників сибірських”, — зазначають у Київському еколого-культурному центрі.
За їхніми словами, замість квітів посадили звичайну газонну траву.
Наразі екозахисники проводять екологічний аудит острова, після якого підготують звернення до прокуратури.
Фото: Київський еколого-культурний центр
Опубліковано: 05 червня 2024