Через будівництво мосту-хвилі знищені червонокнижні рослини на Оболонському острові

Під час будівництва моста-хвилі знищили унікальну популяцію червонокнижних квітів на Оболонському острові.

Про це повідомляє Київський еколого-культурний центр.

“Без жодних погоджень на острові Оболонський, який входить до регіонального ландшафтного парку “Дніпровські острови”, знищена бульдозерами одна з найбільших у місті популяція червонокнижних рослин — півників сибірських”, — зазначають у Київському еколого-культурному центрі.

За їхніми словами, замість квітів посадили звичайну газонну траву.

Наразі екозахисники проводять екологічний аудит острова, після якого підготують звернення до прокуратури.

Фото: Київський еколого-культурний центр