З фасаду Центрального госпіталю МВС України збивають керамічне панно

У Києві збивають керамічне панно, розташоване на фасаді Центрального госпіталю МВС України.

Про це повідомляє Prаgmatika із посиланням на працівника лікарні.

Зазначається, що роботи проводяться за вказівкою адміністрації лікарні, мовляв, на місці панно “буде щось краще”. Відомо, що авторкою роботи є українська художниця декоративного мистецтва Нінель Гаркуша. Воно було створене 1994 року.

Картина називається "Чорнобиль", і вона присвячена аварії на ЧАЕС та героїзму всіх, хто відважно боровся з її наслідками. Робота є динамічною та насиченою деталями. На ній зображено пожежну машину АЦ-40, швидку на базі РАФ, і трубу в зоряній заграві, що дуже нагадує трубу четвертого енергоблока.

Також на роботі зображені рятувальник з рупором, який, ймовірно, організує евакуацію та лікар. Вогонь, що розповсюджується по всьому панно, говорить про те, з якими труднощами їм довелося зіткнутися.

Фото: надане працівником лікарні, zyzyx_zander/Instagram