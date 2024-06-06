"Укрзалізниця" запускає новий швидкісний потяг з Києва до Львова: розклад

351
Ірина Маймур
share share

"Укрзалізниця" посилює денне сполучення Києва та Львова новим швидкісним поїздом Інтерсіті+ №741/742 Київ — Львів.

Про це повідомляє пресслужба перевізника.

Двоповерховий електропоїзд Škoda CityElefant відправлятиметься з Києва о 14:45, Коростень 16:26-16:27, Підзамче 20:42-20:44, прибуття до Львова о 20:56.

"Зворотно поїзд відправлятиметься зі Львова о 08:10 із зупинкою у Підзамче 08:21-08:23, Коростень 12:31-12:32 прибуття до Києва о 14:10", — зазначили в УЗ.

Поїзд вирушатиме по середах, пʼятницях та неділях з Києва до Львова (перший рейс — 9 червня) та по понеділках, четвергах та суботах — зі Львова до Києва (перший рейс — 10 травня).

Для більш зручного доїзду у потяга передбачена зупинка на станції Підзамче у Львові.

Фото: УЗ

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 06 червня 2024
share share
У заповіднику "Києво-Печерська лавра" розпочалися археологічні розкопки У заповіднику "Києво-Печерська лавра" розпочалися археологічні розкопки З фасаду Центрального госпіталю МВС України збивають керамічне панно З фасаду Центрального госпіталю МВС України збивають керамічне панно На Подолі харків’яни відкрили ресторан “В мʼясо” із відкритою кухнею На Подолі харків’яни відкрили ресторан “В мʼясо” із відкритою кухнею Українська опера здобула нагороду міжнародної премії REMA Awards-2024 Українська опера здобула нагороду міжнародної премії REMA Awards-2024
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.