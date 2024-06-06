"Укрзалізниця" запускає новий швидкісний потяг з Києва до Львова: розклад
"Укрзалізниця" посилює денне сполучення Києва та Львова новим швидкісним поїздом Інтерсіті+ №741/742 Київ — Львів.
Про це повідомляє пресслужба перевізника.
Двоповерховий електропоїзд Škoda CityElefant відправлятиметься з Києва о 14:45, Коростень 16:26-16:27, Підзамче 20:42-20:44, прибуття до Львова о 20:56.
"Зворотно поїзд відправлятиметься зі Львова о 08:10 із зупинкою у Підзамче 08:21-08:23, Коростень 12:31-12:32 прибуття до Києва о 14:10", — зазначили в УЗ.
Поїзд вирушатиме по середах, пʼятницях та неділях з Києва до Львова (перший рейс — 9 червня) та по понеділках, четвергах та суботах — зі Львова до Києва (перший рейс — 10 травня).
Для більш зручного доїзду у потяга передбачена зупинка на станції Підзамче у Львові.
Фото: УЗ
Опубліковано: 06 червня 2024