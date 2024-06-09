До музею народної архітектури та побуту в Пирогові ходитиме пряма маршрутка

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Наталія Габрух
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У Києві запустили прямий громадський транспорт до входу в Національний музей народної архітектури та побуту в Пирогові.

Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Маршрутне таксі № 496 курсуватиме в суботу та неділю прямо до входу в музей із заїздом на вулицю Академіка Тронька.

Запровадили такі зміни через великий попит у киян на відвідування музею.

В департаменті КМДА також пояснили, що курсувати по цьому маршруту може лише маршрутне таксі.

“Спеціалісти встановили, що відповідно до геометричних параметрів майданчика неможливо здійснити безпечний розворот автобусів великої місткості з під’їздом до наявного посадкового майданчика. Відтак туди курсуватиме маршрутне таксі”, — йдеться у повідомленні.

Фото: КМДА

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Опубліковано: 09 червня 2024
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