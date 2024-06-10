У Львові запустили мапу проблемних забудов

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Наталія Габрух
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У Львові розробили онлайн-мапу проблемних забудов.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

Наразі на мапі позначено близько двох десятків житлових комплексів на території Львівської громади, до яких виникають запитання. Мапа містить інформацію про проблемні забудови і пояснення до них.

“Ми вирішили зробити окрему карту незаконних та, скажімо, спірних забудов, щоб мешканці повністю володіли інформацією про те, де можна купляти, а де не можна. Ми попереджаємо, що ті забудови, які позначені на цій карті є сумнівні і купляти там щось небезпечно”, — коментує заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач.

Мапа не є статичною й після відновлення будівництва забудовників приберуть із переліку.

“Місто не має юридичних важелів згідно нинішнього містобудівного законодавства. Але ми працюємо більше як медіатори. Наприклад, зараз ведемо активну роботу з компанією “Рубікон”, де через корпоративний конфлікт будівництво затрималось, воно не здійснюється”, – зазначив Любомир Зубач.

Переглянути мапу можна за посиланням.

Фото: Львівська міська рада

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Опубліковано: 10 червня 2024
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