У Києві хочуть створити Департамент міської мобільності та пасажирських перевезень

У Києві планують створити Департамент міської мобільності та пасажирських перевезень.

Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

Він зазначив, що новий департамент має функціонально відділити мобільність та пасажирські перевезення від будівництва доріг, мостів, розвʼязок тощо, а також зробити мобільність пріоритетом.

“Співіснування функцій пасажирських перевезень і будівництва в межах департаменту транспорту не дає гармонійних результатів”, – пояснив Усов.

Транспортна комісія Київради розглядатиме це питання в середу, 12 червня, а сесія Київради – у четвер, 13 червня.

КМДА закликає долучитися до обговорення, поставивши запитання в коментарях до допису Костянтина Усова або завітавши на засідання 12 червня.

В “Управа КПТ” додають , що департамент здійснюватиме функції замовника (організатора) проведення конкурсів з визначення автомобільних перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування. А також укладатиме договори та забезпечуватиме контроль за виконанням їхніх умов.

Фото: Телеканал Київ