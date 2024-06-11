Суд повернув Києву землю на Дарниці вартістю понад 1,2 млрд гривень

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Наталія Габрух
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Суд за позовом прокуратури повернув Києву земельні ділянки площею майже 30 га і вартістю понад 1,2 млрд гривень. Вони використовувалися не за цільовим призначенням.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Ділянки розташовані на 22 км Харківського шосе у Дарницькому районі Києва. Земля була передана Національній академії внутрішніх справ у 1998 році для рекреаційного призначення.

Однак, прокуратура виявила, що земельні ділянки використовувалися для комерційного будівництва багатоквартирних житлових будинків.

У результаті, Господарський суд Києва задовольнив позов прокурора, припинивши Національній академії внутрішніх справ право користування земельними ділянками та зобов’язав установу повернути їх державі.

Фото: Unsplash, Київська міська прокуратура

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Опубліковано: 11 червня 2024
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