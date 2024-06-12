У Києві через зливу затопило вулиці, на дорогах затори, транспорт затримується

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Наталія Габрух
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12 червня у Києві через затяжні дощі затопило вулиці у декількох районах, виникли затори, рух громадського транспорту затримується.

Про це повідомляє КМДА.

Там зазначають, що гідрослужби працюють у посиленому режимі.

“Зараз дорожники ліквідовують підтоплення на вулицях Дарницького, Оболонського та Святошинського районів”, — йдеться у повідомленні у КМДА.

“Київпастранс” повідомляє, що між вулицями Кирилівська та Сирецька затримується рух трамваїв №11К, №12К, №16К та №19К. Через велику кількість води на дорозі із затримкою курсує тролейбус №17 та №19 на вулиці Єреванській.

Також про ситуацію на дорогах у Києві інформують місцеві Telegram-канали.

Потоп зафіксували на вулиці Вацлава Гавела, Василенка та в районі Індустріального мосту. Не проїхати й на вулиці Єреванській та інших вулицях Солом'янського району.

Крім цього, біля Індустріального мосту, що у Солом’янському районі Києва, утворилось справжнє озеро.

Також в мережі показали, як через зливу переповнилася водою річка Либідь.

Дорогу затопило ще й біля ТРЦ "Україна".

Фото: КМДА, "Ти Київ"

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Опубліковано: 12 червня 2024
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