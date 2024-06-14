У Києві заборонили продавати цигарки у кіосках та зменшать кількість МАФів

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Валерія Гуржий
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Київська міська рада підтримала рішення щодо зменшення кількості МАФів у місті впродовж двох років, а також заборони продажу у них тютюнових виробів.

Про це повідомляє Liga.net.

Зараз у Києві налічується близько 10 000 МАФів різного призначення. Столиця планує зменшити кількість кіосків приблизно до 2500 і запустити електронні торги на право торгівлі у таких спорудах через систему Prozorro.Продажі.

"74% киян вважають, що необхідно зменшити кількість МАФів, а 81% вважає, що необхідно продавати право на торгівлю у тимчасових спорудах виключено через систему Prozorro.Продажі", – сказав на засіданні Київради директор Департаменту територіального контролю Михайло Буділов.

Організатором онлайн-аукціонів з оренди комунальних площ для розміщення тимчасових споруд буде комунальне підприємство "Київ.Прозоро". На комунальних ділянках, які здаватиме в оренду підприємство, бізнес зможе розміщувати зарядні станції для електромобілів, термінали, вендингові автомати та автомати з продажу товарів, поштомати, МАФи.

За результатами онлайн-аукціонів КП "Київ.Прозоро" укладатиме договори з орендарями, які отримали право оренди земельних ділянок строком на п'ять років з можливістю продовження. 80% коштів з оренди земельної ділянки надходитимуть до бюджету міста, решта — скеровуватимуться на утримання КП "Київ.Прозоро".

Фото: КП “Київблагоустрій”

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Опубліковано: 14 червня 2024
МАФ
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