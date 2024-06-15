Біля 180-річного дуба у Львові обмежать паркування

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Наталія Габрух
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У Львові на просп. Червоної Калини, 72, біля одного з найстаріших дерев Сихова, обмежать паркування.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

З пропозицією обмежити паркування біля дерева звернулись мешканці, й міська комісія безпеки дорожнього руху підтримала цю ініціативу.

В управлінні екології та природних ресурсів Львівської міської ради пояснюють, що дуб росте при дорозі, і водії часто залишають свої автівки близько до дерева. Це навантажує кореневу систему. Заборона паркування дозволить створити там так-звану буферну ділянку та відповідно захистити корені дерева від пошкоджень.

Змінити організацію дорожнього руху та встановити дорожні знаки, що забороняють зупинку та стоянку авто, планують до 10 липня.

Статус пам’ятки природи місцевого значення дуб отримав наприкінці 2022 року. Загалом у Львові є 29 точкових ботанічних пам’яток природи місцевого значення, а на території громади – 221 багатовікове зелене насадження.

Фото: Львівська міська рада

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Опубліковано: 15 червня 2024
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