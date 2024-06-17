У парку Києва створили 3D-квітник: як він виглядає

У Дніпровському районі створили 3D-квітник “Крила надії”, який висадили у парку “Перемога”.

Про це повідомляє КП УЗН Дніпровського району.

У квітковій композиції зображена дівчина-українка з квітів агератуму, седума, колеуса, бегонії та альтернатери, яка просить літаки F16, які так необхідні Україні у здобутті перемоги.

Родзинка композиції — три багатоцільових винищувачі, виконані з залізної основи, яка закладена декоративною сосновою корою.

“Ми всіляко прагнемо показати Світу як необхідна допомога Україні саме у таких винищувачах, як F16. Тому символічно дівчина підіймає руки з проханням у наданні цих літаків”, — зазначають комунальники.

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