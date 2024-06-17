Чому демонтували скульптуру “дівчина на подушках” на Пейзажній алеї – відповідь депутатки Київради

Депутатка Київради Євгенія Кулеба повідомила, що скульптуру “дівчина на подушках” вирішили демонтувати, бо її автор Костянтин Скритуцький нібито запросив надто високу ціну за її реставрацію.

Про це Євгенія Кулеба написала у соцмережах.

“Місто, із залученням експертів та експерток, мало б займатися Пейзажною алеєю. проводити мистецький конкурс, залучати скульпторів. Натомість маємо черговий скандал: дівчинку на подушках Скритуцького демонтували, поставили нову скульптуру. Потім виявляється, що скульптури досі фінансують активісти ініціативи, яка захистила Пейзажну від забудови, а Скритуцький виставив космічний рахунок за відновлення дівчинки. Тому було прийнято рішення замінити на нову”, — написала Євгенія Кулеба.

Депутатка наголосила, що встановленням подібних скульптур на Пейзажній алеї мало би займатись місто, на це мав би бути бюджет, а перед цим проведений мистецький конкурс.

“Тому подякуйте людям, які зберегли для нас Пейзажну алею і пропонуйте їм свою допомогу, якщо знаєте, як зробити Пейзажну кращою”, — додала Кулеба.

Нагадаємо, що нещодавно на Пейзажній алеї демонтували скульптуру Констянтина Скритуцького “дівчина на подушках”. Демонтовувала об’єкт група людей, один з яких назвався адвокатом ГО, проте ніяких документів не надав. За його словами, скульптуру демонтували, бо вона в аварійному стані і автор відмовився від ремонту. За словами Скритуцького, це не відповідає дійсності, оскільки його ніхто не питав.

Згодом кияни зареєстрували петицію із закликом відновити скульптуру "дівчина на подушках" митця Костянтина Скритуцького на Пейзажній алеї із залученням автора до процесу відновлення.

Через певний час стало відомо, що на Пейзажній алеї встановили нову скульптуру “янгол” митця В'ячеслава Дідківського на місці демонтованої “дівчини на подушках”.

Фото: Вікіпедія