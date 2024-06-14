На Пейзажній алеї на місці демонтованої "дівчини на подушках" встановили нову скульптуру

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Валерія Гуржий
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На Пейзажній алеї встановили нову скульптуру "янгол" митця В'ячеслава Дідківського на місці демонтованої скульптури "дівчина а подушках".

Про це повідомили в ГО “Андріївсько-пейзажна ініціатива” у Facebook.

Минулого тижня на Пейзажній алеї демонтували скульптуру Констянтина Скритуцького "дівчина на подушках". Після цього кияни зареєстрували петицію із закликом відновити скульптуру "дівчина на подушках" митця Костянтина Скритуцького на Пейзажній алеї із залученням автора до процесу відновлення.

Фото: ГО "Андріївсько-пейзажна ініціатива"

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Опубліковано: 14 червня 2024
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