У Києві відкриється Центр денного догляду для людей старшого віку

У Києві планують відкрити Центр денного догляду для людей старшого віку.

Про це повідомила заступниця голови Київської міської державної адміністрації Марина Хонда.

Це буде перший подібний Центр у Києві. Його мають відкрити до кінця 2024 року.

Фахівці закладу проходитимуть практику за кордоном, а отриманий ними досвід допоможе розширити мережу соціальних закладів в Україні відповідно до європейських стандартів.

“На жаль, потреба у соціальних та реабілітаційних закладах зростає. У Територіальних центрах соціального обслуговування столиці зареєстровано майже 6 тисяч одиноких киян старшого віку, які потребують догляду та кнопки екстреного реагування, майже 13 тисяч дорослих з І групою інвалідності, а число дітей з інвалідністю у Києві наближається до 14 тисяч”, — зазначила Марина Хонда.

Фото: будинок для літніх людей “Родова Резиденція”