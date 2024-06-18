У Києві втричі зменшилася кількість багатоповерхівок, у яких не вимикають світло: про які цифри йдеться

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Валерія Гуржий
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У Києві кількість багатоповерхівок, у яких не вимикають світло під час застосування графіків відключень, зменшилась втричі. Тепер таких будинків лише 4% від загальної кількості.

Про це повідомили у ДТЕК Київські електромережі.

У компанії запевнили, що разом з місцевою владою провели технічну роботу з оптимізації схеми живлення критичної інфраструктури, і створили нові схеми постачання світла для житлових будинків, щозабезпечує справедливі та рівні умови електропостачання для всіх киян.

На початку застосування графіків відключень, багатоповерхівки, що перебували на одних лініях з лікарнями та іншими критичними об'єктами, не відключалися. У жовтні 2022 року таких будинків було 1 497 або 12% від загальної кількості.

Раніше ми писали, що Україні оновлять перелік об’єктів, які не підлягають знеструмленню, а побутових споживачів від'єднають від ліній, що живлять критичну інфраструктуру. Це сприятиме більш справедливому принципу погодинних відключень світла.

Фото: Unsplash\BBC Creative

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Опубліковано: 18 червня 2024
Відключення електроенергії
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