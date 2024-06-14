В Україні запровадять справеделивий принцип відключень світла: що це означає

В Україні оновлять перелік об’єктів, які не підлягають знеструмленню, а побутових споживачів від'єднають від ліній, що живлять критичну інфраструктуру. Це сприятиме більш справедливому принципу погодинних відключень світла.

Про це повідомив голова Держенергонагляду Руслан Слободян.

За його словами, фахівці вже почали проводити інвентаризацію підключень до електромереж об’єктів критично важливої інфраструктури. Після оновлення списку, від ліній, які живлять критичну інфраструктуру, будуть від’єднані всі інші споживачі. Їх приєднають до інших ліній.

Це сприятиме забезпеченню принципу справедливого і рівномірного розподілу електроенергії між споживачами.

Раніше ми писали, що найближчими днями “Енергоатом” виведе у ремонт один енергоблок, тому дефіцит в енергосистемі може збільшитись.

Фото: Unsplash\Mercedes Bosquet