У КПІ вперше за понад 30 років обрали нового ректора

КПІ імені Ігоря Сікорського уперше за понад 30 років обрав нового ректора.

Про це повідомили у пресслужбі закладу.

У другому турі виборів переміг проректор з навчальної роботи КПІ, кандидат філософських наук, професор кафедри теорії та практики управління Анатолій Меьлниченко. За його кандидатуру віддали голос 54,18% виборців.

Конкурент Мельниченка, Олексій Жученко, отримав 945 голосів (29,48%).

Попередній очільник університету Михайло Згуровський обіймав посаду з 1992 року.

Фото: Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського