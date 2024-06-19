Із виставки у PinchukArtCentre викрали картину: деталі

У PinchukArtCentre викрали картину з поточної виставки. Наразі триває слідство.

Про це повідомили в соцмережах артцентру.

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Зазначається, що на камерах спостереження чітко зафіксовано обличчя правопорушника. Команда центру закликає повернути роботу протягом двох днів.

У PinchukArtCentre наголошують на відповідальності за крадіжку: згідно з частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, злодію загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Нині у артцентрі проходять:

виставка “Я з тобою”, що об’єднує у своїх залах досвіди, спогади та свідчення з різних куточків світу, включаючи Україну;

виставка “Олександр Ройтбурд. Теорема влади”, на які можна побачити роботи митця з приватних колекцій. Крім цього — документи і артефакти, які зображують художника в його суспільно-історичному діалозі з реальністю;

виставка Ukrainian Paradise ("Український рай"), що має на меті осмислити ідеалізовані в українському суспільстві образи, гасла та символи;

виставка "Непідвладне" із творами двох мистецьких угруповань, які були активними в Одесі на рубежі 2010-2020-х років.

Фото: PinchukArtCentre