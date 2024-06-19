У Голосіївському районі облаштували інклюзивну зупинку

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Ірина Маймур
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На вулиці Ягідній у Голосіївському районі облаштували інклюзивну зупинку громадського транспорту. Вона розташована біля медичного закладу.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Комунальники влаштували тактильні плити і посадковий майданчик, нанесли розмітку. А також встановили відповідний знак, який позначає зупинку пасажирського транспорту.

Фахівці розробили схему організації дорожнього руху на цій ділянці дороги та облаштували новий наземний пішохідний перехід.

Зупинку встановили на запит працівників і пацієнтів медцентру та мешканців Голосіївського району.

Фото: КМДА

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Опубліковано: 19 червня 2024
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