У центрі Львова облаштують інклюзивну модульну вбиральню

У центрі Львова на проспекті Свободи, 7 облаштують інклюзивну модульну вбиральню.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

Вбиральню облаштують за ініціативи Львівської обласної організації “Реабілітація осіб з інвалідністю”. Профінансує роботи благодійний фонд UNBROKEN.

“Маємо благодійників, які пожертвували кошти нашому фонду цільово на облаштування інклюзивної вбиральні у центрі міста”, — розповів виконавчий директор благодійного фонду UNBROKEN Олександр Кобзарев.

Зазначається, що підрядник попередньо змонтує вбиральню на своїй території, а орієнтовно наприкінці літа встановить її у центрі Львова. Потім ЛМКП об’єкт підключать до інженерних мереж. Після завершення робіт вбиральню передадуть на баланс ЛКП “Ратуша-сервіс”.

Фото ілюстративне: Львівська міська рада