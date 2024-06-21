У центрі Львова облаштують інклюзивну модульну вбиральню
У центрі Львова на проспекті Свободи, 7 облаштують інклюзивну модульну вбиральню.
Про це повідомили у Львівській міській раді.
Вбиральню облаштують за ініціативи Львівської обласної організації “Реабілітація осіб з інвалідністю”. Профінансує роботи благодійний фонд UNBROKEN.
“Маємо благодійників, які пожертвували кошти нашому фонду цільово на облаштування інклюзивної вбиральні у центрі міста”, — розповів виконавчий директор благодійного фонду UNBROKEN Олександр Кобзарев.
Зазначається, що підрядник попередньо змонтує вбиральню на своїй території, а орієнтовно наприкінці літа встановить її у центрі Львова. Потім ЛМКП об’єкт підключать до інженерних мереж. Після завершення робіт вбиральню передадуть на баланс ЛКП “Ратуша-сервіс”.
Фото ілюстративне: Львівська міська рада