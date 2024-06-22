Садибі Зеленських можуть надати статус памʼятки історії — Дмитро Перов

Садибу Зеленських, що на вул. Кониського, 22 можуть визнати пам'яткою історії.

Про це пише активіст Дмитро Перов.

Забудовник ТОВ “Тургенєв Білд” звернувся до Департаменту охорони культурної спадщини КМДА щодо нецінності та неісторичності будинку міщан Зеленських.

Забудовник виступає проти надання садибі статусу пам’ятки тому, що вона була збудована 1890 р. на замовлення професора російської філології Василя Малініна, а отже її збереження несе негативний вплив на розвиток української історії та культури.

“Натомість, проєкт передбачає будівництво тут…12-поверхового ЖК “Тургеневъ”, — пише Дмитро Перов.

У Інституті нацпам'яті відповіли, що Василь Малінін не підпадає під ознаки Закону “Про дерусифікацію та деколонізацію”. Тож, Садиба Зеленських може бути визнана памʼяткою історії. Відповідний лист надіслано до Департаменту охорони культурної спадщини.

Також активісти надіслали запит до Інституту нацпам'яті щодо впливу й доцільності назви ЖК “Тургеневъ” і хочуть звернутися до Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня.

“Відповідь обіцяли надати в найкоротший термін. Однак однозначно ідея будівництва такого ЖК обурює не лише військових”, — додає Дмитро Перов.

Нагадаємо, що на початку червня у КМДА заявили, що не заборонятимуть будівництво ЖК “Тургеневъ” на місці садиби Зеленських.

Раніше ми писали, що забудовник готує садибу Зеленських до зносу і стверджує, що вона не має історичної та архітектурної цінності.

У 2021 р. після першої спроби зносу історичної пам’ятки Київською міською прокуратурою на ділянку садиби було накладено арешт. Попри це — забудовник продовжує її руйнувати .

Фото: Дмитро Перов

