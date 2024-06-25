Де відпочити у Києві біля води: 5 ресторанів на березі Дніпра

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Валерія Гуржий
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У спекотні літні дні часто хочеться відпочити біля води та насолодитися смачними стравами та напоями.

Зібрали для вас 5 ресторанів Києва, які розташовані на березі Дніпра.

Ресторан "Причал"

Заклад розташований біля води та має атмосферу заміського ресторану, але розташований у центрі Києва. Тут можна скуштувати як м’ясні страви, овочі чи рибу, так і морепродукти.

Ціни: рапани у вершково-трюфельному соусі – 650 грн, смажений хліб з лососем та авокадо мусом – 385 грн, бограч з сомом та рапанами – 410 грн, філе дорадо з диким рисом – 645 грн, салат зі смаженим сиром халумі та ростбіфом – 450 грн, філадельфія з лососем – 550 грн, пюре з батату на кокосовому молоці – 245 грн, шашлик з індички – 380 грн, сирники з полуницею – 250 грн, лате – 95 грн, пиво – від 200 грн, фреш – від 120 грн, коктейль Sunset – 350 грн, коктейль Island garden – 310 грн.
Графік роботи: щодня з 11:00 до 22:00
Адреса: Набережне шосе, 11

Ресторан "Маяк"

Заклад має дві тераси біля води та основний зал, звідки відкривається вид на міст Патона та монумент Батьківщини матері. Кухня ресторану – європейська з акцентом на морепродукти.

Ціни: лобстер – 855 грн за 100 гр, тартар з лосося та авокадо – 780 грн, асорті елітних сирів – 550 грн, млинці зі слабосоленим лососем та соусом з ікри – 580 грн, брускета з м'ясом краба – 1250 грн, салат Капрезе з соусом Песто – 295 грн, салат з теплою телятиною, соусом теріякі та овочами – 575 грн, голубці з краба під соусом моцірелла-базилік – 980 грн, окрошка з олениною – 750 грн, ризото з білими грибами та чорним трюфелем – 770 грн, рафіолі з кроликом, сиром пармезан та в'яленими томатами – 350 грн, піца Чотири сири – 490 грн, м'ясо фазана з картоплею та соусом демігляс – 1080 грн, шашлик з яловичини – 720 грн, овочі гриль – 275 грн, фісташковий крем-брюле – 365 грн,
Графік роботи: щодня з 12:00 до 23:00
Адреса: Дніпровська набережна, 2

Ресторан River grill

Заклад позиціонує себе як ресторан для всієї родини з краєвидом на Дніпро. River grill має два поверхи з трьома великими залами, а також два літні майданчики. У кухні закладу велике меню м'яних страв, а також страв на мангалі.

Ціни: сет італійських сирів – 470 грн, карпачо з витриманої яловичини з трюфельним соусом та пармезаном – 430 грн, салат з тигровими креветками – 480 грн, цезар з соковитим курчам на грилі – 310 грн, брускета з лососем – 345 грн, устриці запечені – 395 грн, грибний крем-суп – 365 грн, окрошка з креветками – 420 грн, пенне з куркою – 330 грн, біфштекс з телятини – 520 грн, філе дорадо – 510 грн, шашлик з курчати – 155 грн за 100 гр, стейк з лосося – 350 грн за 100 гр, овочі на грилі – 255 грн, шоколадний фонтан – 240 грн, свіжовижаті соки – від 110 грн, капучіно – 90 грн, коктейль "Негроні" – 250 грн, коктейль "Віскі сауер" – 290 грн, Просекко – 260 грн, вино – від 250 грн.
Графік роботи: щодня з 12:00 до 22:00
Адреса: Русанівська набережна, 3а

Havana restaurant

В інтер'єрі ресторану є багато зелені на квітів, ними прикрашані стіни та стелі. У закладі подають європейську кухню, у меню є стартери, брускети, піца з дров’яної печі та стейки.

Ціни: Цезар з креветкою – 445 грн, брускета з печенем перцем та сиром Дор Блю – 235 грн, піца "Чотири сири" – 435 грн, пательня мідій з пікантним карибським соусом та хрусткою чіабатою – 735 грн, кубинський суп з дарами моря – 730 грн, томлені телячі щічки з картопляно-трюфельним пюре – 640 грн, восьминіг з молодою картоплею та запеченим перцем – 975 грн, лосось на грилі – 350 грн за 100 гр, наполеон зі смородиновим джемом – 235 грн, коктейль "Медовий сауер" – 290 грн, коктейль "Хуго по Київськи" – 265 грн, коктейль "Апероль Шприц" – 275, свіжовижаті соки – від 140 грн, лате – 99 грн, вино – від 170 грн.
Графік роботи: щодня з 12:00 до 22:00
Адреса: Набережне шосе, 28

Veranda on the river

Заклад має вигляд справжнього трипалубного корабля. У меню ресторану поєднали страви української, східної, італійської, американської, середземноморської та північноєвропейської кухонь.

Ціни: ікра норвезького лосося з тостами та маслом – 998 грн, ніжний паштет з печінки домашнього курчати з брусничним соусом – 395 грн, бріош з крабом – 1140 грн, спрінг-рол з качкою темпура та сиром Філадельфія – 640 грн, карпачо з телятини з бальзамічним мармеладом і трбфельною олією – 580 грн, тартар з дикого сибаса в авокадо з гуакамоле і мусом із буряка – 705 грн, "Олів'є" з лососем і червоною ікрою – 515 грн, мікс салату з лісовими грибами та кедровими горіхами – 470 грн, попкорн із креветок з соусом Айолі – 440 грн, брускета з креветкою на бріоші з гуакамоле – 520 грн, ризото з кроликом та соусом з білих грибів – 480 грн, піца "Чотири сири з трюфелями" – 810 грн, бургер з мармурової телятини з картоплею фрі та огірками васабі – 998 грн, лобстер Термідор – 898 грн за 100 гр, великий яблучний тарь з ванільним кремом – 515 грн, вино – від 400 грн, коктейль "Порн стар мартіні" – 375 грн.
Графік роботи: щодня з 12:00 до 23:00
Адреса: Набережне шосе, 11А

Дізнайтеся також про комплекси з басейнами під Києвом, де можна відпочити біля води. А якщо хочеться тиші і спокою, зверніть увагу на будиночки для літнього відпочинку у Київській області. І, звісно, літо – найкращий час, щоб подорожувати. Якщо плануєте відпочинок у Карпатах, ось вам кілька місць, куди можна поїхати цього сезону.

Фото: "Причал", "Маяк", River grill, Havana restaurant, Veranda on the river

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Опубліковано: 25 червня 2024
Ресторан
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