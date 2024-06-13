7 будиночків для відпочинку на природі недалеко від Києва

Ми вже писали про літні табори для дорослих, екоферми та комплекси з басейнами під Києвом, де можна відпочити цього літа. Цього разу зібрали сім затишних будиночків неподалік столиці, де можна насолодитися тишею, красою природи і відновити свої сили.

Bubbles Moon

Цей бульбашковий будиночок за 40 хвилин від Києва відкрили в листопаді минулого року.

Всередині Bubbles Moon облаштовані душова й кухня з усією необхідною технікою та приладдям. Є грубка-камін, який додає затишку. Спати тут пропонують на великому ліжку з краєвидом на ліс або на другому поверсі, під куполом.

До будиночку можна замовити сніданки. Серед страв — сирники, млинці, деруни та панкейки.

На території розташовані мангальна зона, зона для вогнища, а також справжній чавунний чан, що вміщує до 4 дорослих. Вода в ньому нагрівається до +45°C. За бажання в неї додають цитруси або молоко.

Адреса: Київська область, Васильківський район, База відпочинку Кар’єрна, 44

Ціни: з понеділка до четверга — 4800 грн, п’ятниця та неділя — 6000 грн, субота — 7000 грн (вартість вказана за двох дорослих, +1 дорослий гість — +500)

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Сусідова Дача

Сусідова Дача — це затишний дерев’яний будиночок у лісі із власною територією. На ній розташовані мангальна зона, озерце та мініпляж.

Будинок має комфортне зонування для перебування там всією родиною. У ньому облаштували кухню з усім необхідним для приготування їжі, кімнату з каміном, басейн (без підігріву) і сауну. На другому поверсі є спальня з вікном, з якого відкривається краєвид на сосновий ліс. Також там є кабінет із робочим столом та розкладним диваном.

Також гостям пропонують запашне лісове офуро (чан) з молоком та цитрусами.

Адреса: Київська область, Макарівський район, село Нежиловичі

Ціни: з понеділка до четверга — 4900 грн, із п’ятниці до неділі — 5500 грн

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Unitfab imagine

Це два унікальні дзеркальні модульні будиночки, розташовані серед природи в заповіднику «Васильківські Карпати».

Їхній внутрішній дизайн мінімалістичний. Головна фішка будиночків — велике панорамне вікно з краєвидом на мальовничі пагорби, де пасуться вівці з ферми Sheepland.

Перший має дерев’яну терасу з прекрасним краєвидом. Другий — трав’яну тераса-балкон із мангальною зоною для вашого відпочинку. Поряд із будиночками є баня та чан.

У кожному будинку є 2+1 спальних місця: двоспальне ліжко біля панорамного вікна та просторе ліжко нагорі.

Ціни: за першу добу — 3900 грн. За кожну наступну добу — 3500 грн.

Адреса: Київська область, Васильків, Велика Бугаївка, ферма Sheepland

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Sherwood Treehouse

Sherwood Treehouse — це будиночок в англійському стилі, інтер’єр якого складається з предметів, привезених із Великобританії. Він розташований у листяному лісі в 60 км від Києва.

Будиночок розрахований на двох. У ньому є кухня, англійська бібліотека, крісла, камін на дровах та простора ванна кімната. На другому поверсі розташована спальня з великим ліжком та мансардним вікном.

Також будиночок має балкон із садовими меблями та зону bbq з інтерактивним грилем, де можна відразу приготувати кілька страв.

Ціни: з понеділка до четверга — 6100 грн, із п’ятниці до неділі — 6900 грн

Адреса: Київська область, ліс в 15 хвилинах від Макарова

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TRETI. двір

Комплекс TRETI. двір пропонує гостям чотири будиночки на два поверхи на березі річки. Найменший із них — A-FRAME, який ідеально підійде для відпочинку вдвох.

Усі будиночки мають кухню, вітальню, власну терасу та все необхідне для проживання і відпочинку. Також біля кожного з них розташований чан-джакузі. За бажання в ньому можуть зробити піну та підсвітку.

Ціни: будиночки 1,2,3 — 7600 грн за добу, будиночок A-FRAME — 5700 грн за добу

Адреса: Київська область, Матюші, вул. Перемоги

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Dali space

Це бутік-готель у 80 кілометрах від Києва, який розташувався на 4 га території у сосновому лісі. Тут можна відпочити в шале чи одному із чотирьох будиночків A-FRAME.

Усі будиночки двоповерхові із панорамними вікнами. Біля них облаштували тераси з необхідними меблями та мангальну зону. Також є лазня, власне озеро і дитячий майданчик.

Будиночок шале розрахований на 4-х гостей (+2). A-FRAME — на 2-х (+2).

Ціни: будиночок шале — 5500 грн по буднях, 6400 грн у вихідні (п'ятниця включно); будиночок A-FRAME — 3500 грн по буднях, 4500 грн у вихідні (п'ятниця включно)

Адреса: Київська область, Коленцівське

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Osocor House

Тут пропонують відпочити у двох будиночках поряд з сосновим лісом на березі річки. Комплекс розташований у 30 хвилинах від Києва.

Будиночки розраховані на двох осіб. Вони обладнані однією спальнею з великими ліжком, кухнею-вітальнею і терасою з видом на річку.