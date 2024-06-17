Від Буковелю до Квасів: 5 місць для літнього відпочинку у Карпатах

Ми вже писали про відпочинок недалеко від Києва – екоферми , комплекси з басейнами і комфортні будиночки на природі , куди можна втекти на вихідні. Продовжуємо тему подорожей і розповідаємо, де відпочити у Карпатах цього сезону.

Відпочинок у Славському

Це селище на півдні Львівської області користується популярністю не лише взимку, а й влітку. З усіх боків Славсько оточене горами, недаремно офіційним гаслом містечка є вислів “Гори вражень”!

Це екологічно чистий регіон, тут немає жодного шкідливого виробництва в радіусі 100 км, тож це ідеальне місце для оздоровчого відпочинку всією сім'єю в будь-який час року.



Останні декілька років у селищі почали активно розвивати туризм. Тут з’явилося ще більше закладів, готелів та розваг для туристів. Зупинитися можна у садибах, дерев’яних будиночках чи комфортабельних готелях.



З розваг – піші і велопоходи в гори, збір ягід та грибів, купання у чанах з карпатськими травами, екскурсії околицями. Наприклад, можна відвідати фортецю Тустань , зупинитися біля водоспадів у межах масиву Сколівські Бескиди.

Оскільки Славсько – це гірськолижний курорт, то тут є одразу декілька підйомників: на гори Погар, Тростян та "Захар Беркут". Працюють вони цілий рік, тож якщо вам лінь або немає ресурсу йти у піші походи, потрапити на вершини можна з легкістю. Помилувавшись краєвидами, покататися на конях, далі можна йти перекусити у смачних місцевих колибах або сходити у чан.

Що відвідати у Славському:

Печера з джерелом "Писана Криниця". Знайти її ви можете на горі Високий Верх, туди можна дістатися по канатній дорозі. Ця геологічна пам'ятка природи, овіяна легендами про отамана опришків Олексу Довбуша. Цікавим є те, що це джерело не замерзає навіть в лютий мороз. Вода з нього вважається чарівною, а за легендою, хто вип'є з джерела - стане таким же сильним, як сам Довбуш.

Церква Успіння Пресвятої Богородиці вважається головною визначною пам’яткою і прикрасою селища. Ця споруда вже 2 століття тішить око місцевих.

Відпочинок у Ворохті

На висоті 850 метрів над рівнем моря, на річці Прут, у тиші природи розташовується селище Ворохта. Його з усіх боків оточують гори та ліси, тому ця локація так вабить гостей. Це ще одне чудове місце відпочинку у Карпатах.



Ворохта — найпопулярніша перевалочна база для туристів. З Ворохти зручно добиратися у будь-яку іншу точку Карпат. Крізь неї проходить чимало потягів, автобусів, тому більшість туристів зупиняється саме тут, щоб далі почати сходження на якусь із вершин або доїхати на іншу локацію. Якщо треба переночувати між поїздками, тут це теж не проблема: є декілька готелів, садиби і майже кожен мешканець гірського селища має вільне помешкання, яке може здати в оренду туристам.



Центральна частина Ворохти невелика, ви її встигне обіти за день, але вулички селища ведуть схилами до гір. Тож тут ви знайдете, де прогулятися у пошуках неймовірних краєвидів. У Ворохті є декілька популярних туристичних точок, де ви можете підібрати екскурсію на власний смак і вирушити у тур водоспадами, горами тощо.



Гірські походи є популярним видом відпочинку в цьому районі. Кожен зможе собі підібрати маршрут за складністю, який може тривати від декількох годин до декількох днів. Оскільки поблизу Ворохти протікають Чорний Черемош та Прут — це ще й ідеальна локація для заняття рафтингом.

А ще у Ворохті добре розвинена велоінфраструктура. Багато туристів сюди приїздять із власним двоколісним, а можна залізного коня взяти напрокат та зайнятися велосипедними прогулянками. Також Ворохта славиться кіньми, тут можна брати уроки катання або вирушати верхи у ліс чи в гори.

Що цікавого у Ворохті:

Музей “Гуцульщина”. Щоб дізнатися більше про місцеву історію на культуру, треба неодмінно відвідати музей “Гуцульщина”. Там ви знайдете чимало цікавих експонатів.

Щоб дізнатися більше про місцеву історію на культуру, треба неодмінно відвідати музей “Гуцульщина”. Там ви знайдете чимало цікавих експонатів. Місцевий ринок. Тут можна придбати свіжі овочі та фрукти, крафтові сири, сушені гриби, варення та м’ясо, а також різноманітні сувеніри та ручні вироби.

Тут можна придбати свіжі овочі та фрукти, крафтові сири, сушені гриби, варення та м’ясо, а також різноманітні сувеніри та ручні вироби. Віадуки — це символ Ворохти. Тут на схилах Карпатських гір розкинулося декілька мостів-віадуків, які, на відміну від шотландського Гленфіннанського віадуку, збудовані не з бетону і заліза, а із кам’яних брил місцевого ямнянського пісковика. Ці мости як магнітом притягують до себе туристів, щоправда під час війни фото і відео біля цих мостів заборонені.

Відпочинок у Квасах

Село Кваси називають туристичним раєм на Закарпатті. Мальовниче поселення розміщене на висоті 580 метрів над рівнем моря. Зовсім поруч знаходяться та утворюють затишок у селі найвищі гірські вершини України — Говерла та Петрос. Розкинулося поселення на берегах річки Чорна Тиса, неподалік відомого курорту Драгобрат. Зовсім поруч знаходиться водограй Труфанець. Це найвищий водоспад на Закарпатті, його висота 36 метрів.



А ще у Квасах – найгарніші заходи сонця. Гірські вершини знаходяться впритул до річки, тому хати знаходяться далеко одна від одної. Ідеальне місце, щоб відпочити у тиші.



Та головна особливість села – у мінеральних джерелах, яких тут більше 80-ти.

У Карпатському регіоні село Кваси вважають столицею виготовлення ліжників. Розмаїття ковдр з овечої шерсті у яскравих орнаментах виробляли тут ще у давнину.

Сьогодні буденне заняття селян переросло у відомий щорічний фестиваль “Барви Карпатського ліжника”, який відбувається зазвичай у серпні. І відвідують його не лише українці. Захід став настільки популярним, що у програмі крім ярмарки, народних розваг і майстер-класів по виготовленню ліжників, відбуваються етнографічні конференції. Роботи тамтешніх майстрів нікого не залишить байдужим, і ви, так чи інакше, поїдете звідти з придбаним ліжником.

Що відвідати у Квасах:

Пивованя “Ципа” . У цій броварні варять пиво на воді з високогірних джерел. Під час екскурсії на броварню можна спробувати експериментальне пиво – наприклад, на сироватці з овечого молока, з додаванням чебрецю.

Екоферма і сироварня “Розенталь” . Тут виробляють м’які, напівтверді і тверді витримані сири з молока тварин, які випасаються на гірських полонинах. Одна з цікавинок – “сирна сіль”, тертий твердий сир з додаванням копченої паприки, гірського чебрецю та календули. На фермі можна погодувати кіз, продегустувати місцевий сир. Наприклад, відому овечу бринзу.

. Тут виробляють м’які, напівтверді і тверді витримані сири з молока тварин, які випасаються на гірських полонинах. Одна з цікавинок – “сирна сіль”, тертий твердий сир з додаванням копченої паприки, гірського чебрецю та календули. На фермі можна погодувати кіз, продегустувати місцевий сир. Наприклад, відому овечу бринзу. Оскільки Кваси розташовані на відстані 26 км від географічного пункту "Центр Європи", то завітавши сюди, обов’язково відвідайте пам’ятку.

географічного пункту "Центр Європи", то завітавши сюди, обов’язково відвідайте пам’ятку. Труфанецький водоспад. Його ви знайдете на під’їзді до Квасів з боку смт Ясіня. Теоретично до водоспаду можна пройтися і з Квасів, це приблизно 8 км, але треба мати на увазі, що йти доведеться по трасі, між горою і рікою, де тротуари чи інші пішохідні зручності не передбачені.

Його ви знайдете на під’їзді до Квасів з боку смт Ясіня. Теоретично до водоспаду можна пройтися і з Квасів, це приблизно 8 км, але треба мати на увазі, що йти доведеться по трасі, між горою і рікою, де тротуари чи інші пішохідні зручності не передбачені. Джерело "Буркут" — одне з найпопулярніших місць в Квасах, де часто зупиняються автобуси із туристами. Вода у джерелі дуже смачна, трішки кисленька і газована. Розповідають, що вона може довго зберігатися і має цілющі властивості.

Відпочинок на Драгобраті

Драгобрат — найвищий гірськолижний курорт українських Карпат. Полонина розташована на на стику хвойних лісів і альпійської зони, на відрогах Свидовецького масиву, біля підніжжя гір Стіг і Близниці. Звідси відкриваються чудові краєвиди на Чорногору, проглядаються вершини Говерли та Петроса.

На Драгобраті дуже добре розвинена туристична інфраструктура. Є декілька великих баз, багато невеликих приватних готелів.

Влітку на Драгобраті працює крісельний витяг, що веде на Перемичку біля гори Жандарм. Це дуже зручно для тих, хто хоче пішки прогулятися Свидовецьким хребтом, до високогірних озер Герешаска та Івор. Або просто попити чаю або чогось трохи міцніше з гарним видом на Карпати.

На Драгобраті можна посмакувати домашньою бринзою та сиром місцевого виробництва, відвідати численні кафе, ресторани, шашличні, колиби. На курорті працюють колоритні заклади, де можна не лише смачно та ситно поїсти, а й приємно провести час.

Що подивитися на Драгобраті:

Драгобратське озеро (Івор) — місце, де полюбляють в теплу пору року відпочивати туристи з наметами. Воно знаходиться на Свидовецькому хребті, у підніжжя гори Близниця. Вода в Іворі настільки чиста, що її можна пити, але після кип'ятіння. Місць для наметів навколо Драгобратського озера багато. На місцевості одночасно може розміститися кілька великих туристичних груп.

Гора Близниця (1885 метрів, від озера Івор – 5,6 км, приблизно 2 години пішки) – входить до складу Карпатського біосферного заповідника. З гори видно Говерлу і Петрос. На схилах Малої та Великої Близниці можна побачити унікальні гірські квіти едельвейси.

Відпочинок у Буковелі

Якщо взимку всі їдуть у Буковель покататися на лижах, то влітку – помилуватися краєвидами із номерів та із підйомника. У літній сезон це ідеальна локація для лінивих: тут величезний вибір закладів та крафтових крамниць, готелів зі СПА та басейнами, багато чанів тощо.



Тут є величезний ярмарок, де можна придбати безліч сувенірів. Ще Буковель — це рай для екстремалів. Тут можна проїхати велосипедом у повітрі, випробувати атракціон родельбан (всепогодна санна траса) чи політати на канатах між деревами. Також у Буковелі є озеро, де можна займатися вейкбордингом, кататися на SUP-дошках, катамаранах та гідроциклах.



Найближчою до Буковелю є гора Хом’як, тому якщо вам набридне гастровідпочинок та плавання у басейнах, можете випробувати свою витривалість скелястим шляхом.

Що подивитися у Буковелі:

Перевернута Хата розташована по дорозі у Буковель. Цей будинок привертає увагу усіх туристів. У будь-який сезон там завжди ажіотаж бажаючих зробити креативні фото, де все догори дригом.

розташована по дорозі у Буковель. Цей будинок привертає увагу усіх туристів. У будь-який сезон там завжди ажіотаж бажаючих зробити креативні фото, де все догори дригом. “Гуцул Ленд” — це місце, де можна загубитися на день. Це етно-парк і контактний зоопарк в одному місці. Також тут можна познайомитися і погодувати як свійських, так і диких тварин. Також на території етно-парку є фудкорти, сувенірні крамниці та інші цікавинки. На декілька годин ви тут точно забудете про час.

Озеро Молодості — чи не найбільше штучне озеро Карпат, вода тут прозора і чиста. Відвідувачі можуть взяти в оренду шезлонги з матрацами та парасольками, ліжка та бунгало, скористатися водними гірками, катамаранами, тощо. Щоб незабутньо провести відпочинок з дітьми тут створили невеликий басейн та встановили гірки. І звичайно ж, для любителів смачно поїсти вздовж берега розкинулось чимало кафе та ресторанів.