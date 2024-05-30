7 комплексів з басейнами просто неба під Києвом

Для того, щоб гарно відпочити від метушливих міських буднів, тривог та роботи не обов'язково чекати відпустки чи вирушати у далекі мандрівки.

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Ми підготували для вас підбірку відпочинкових комплексів під Києвом з басейнами і мальовничою природою, щоб напередодні спекотних вихідних ви змогли спланувати своє дозвілля.

“Глібівка”: Котеджні будинки серед лісу

Дачний готель “Глібівка” розташований на березі Київського моря за 35 кілометрів від Києва. На майже 5-ти гектарах території на вас чекають розваги на будь-який смак. У вашому розпорядженні: будиночки та номери різних категорій, ресторан, СПА-комплекс, басейни і заходи на території комплексу, які тут відбуваються регулярно.

З травня і аж до вересня тут працюють 3 відкритих літніх басейни для дорослих і окремий літній басейн для дітей з водною гіркою.

Поплескатися у воді тут можна навіть пізньої осені, адже із жовтня до квітня у “Глібівці” працює закритий 22-метровий басейн, в якому підтримується постійна температура +24ºС. Поруч з басейном — сауна і невеликий фітнес-зал для повноцінного заняття спортом і оздоровлення.



Як знайти: Вишгородський район, с. Глібівка, урочище Зелений Бір, 9

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Купольні будиночки EcoSpace

Комплекс EcoSpace ви знайдете на березі Київського моря. Цей глемпінг називає себе місцем сили та перезавантаження. Гостям пропонують зупинитися у купольних будиночках-бульбашках. Ззовні вони нагадують великі намети, проте всередині нічим не поступаються традиційним готельним номерам. Кожен купол тут унікальний і пов’язаний з окремою стихією. Саме на це опиралися, коли працювали над інтер’єром помешкань.

На території також є басейн та чан із видом на Київське море. Також працює ресторан. Тут можна взяти в оренду велосипеди і насолодитися поїздкою на свіжому повітрі.

Як знайти: вул. Набережна 31, село Толокунь Вишгородського району.

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Shelest

Заміський комплекс відпочинку Shelest також розташований на березі Київського моря. Це місце, де можна відпочити як із родиною, так і наодинці із собою. Тут можна не лише втекти від міста, а й відзначити власне свято чи влаштувати корпоратив з колегами.

Для гостей тут пропонують готель на 60 номерів, 10 котеджів, ресторан, лазню, послуги масажу та SPA-процедури. В окремих категоріях готельних номерів та котеджів можна відпочивати в компанії своїх домашніх улюбленців.

Окремої уваги заслуговують басейни у цьому заміському комплексі, адже вони розташовані посеред природи. Тож якщо вам хочеться поніжитися у теплій воді із виглядом на ліс або позасмагати у тиші — у Shelest це гарантовано. Тим паче, що на території аж три басейни: два великих для дорослих і один для малечі.



Як знайти: Дамба Київського водосховища в напрямку села Лебедівка Вишгородського району

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Княжий двір

Заміський комплекс "Княжий Двір" — тихе місце посеред природи для сімейного та корпоративного відпочинку в 15 хвилинах від Києва.

Гостям пропонують на вибір дерев’яні будиночки "Зруб" або номери в сучасному готелі в стилі Прованс. На території комплексу є альтанки та просторі зали для свят. Тут також можна порибалити біля озера чи влаштувати барбекю. А якщо ви не прихильник активного відпочинку, то на вас на території чекає великий відкритий басейн розміром 12х12 метрів. А завдяки глибині двох рівнів — 1.4 та 2.2 метри, він зацікавить не лише досвідчених плавців, але і любителів поніжитися на мілководді.

Як знайти: вул. Стогнія 39А, село Княжичі Броварського району

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Wish Aqua Spa Resort

Якщо ви шанувальних водних розваг, то вам до клубу Wish Aqua Spa Resort, адже він дозволяє займатися спортом на території та відвідувати SPA-центр. Тут на вас чекають чотири басейни з мінеральною водою, SPA, дитячий клуб, водні розваги, як-от катання на SUP-дошках. А для надто активних відвідувачів є фітнес-зал.



Відвідувачам пропонують артезіанську воду, яку добувають зі свердловини завглибжки 250 метрів. На території є ресторан і готель.

Як знайти: Бориспільський район, с. Вишеньки, вул. Набережна, 29

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Sosnovel з будинками-шале в сосновому лісі

Sosnovel — це комплекс відпочинку серед соснового лісу за 30 кілометрів від Києва біля Десни. Відвідувачам тут пропонують залишатися в будинках-шале та готельних номерах. Спектр розваг досить широкий: SPA-програми, поїздки на багі та квадроциклах, гриль-бар чи ресторан. Також сюди вартує приїхати заради басейну. Крім цього, тут є сауна, конференц-зали й місця для риболовлі.



У Sosnovel буде комфорно не лише дорослим, а й дітям, адже для наймолодших відвідувачів функціонують зоопарк, дитячий майданчик, дитяча кімната з нянею-аніматором, а ще регулярні майстер-класи.

Як знайти: Вишгородський район, їхати вздовж дамби в сторону с. Воропаїв, вулиця Київська, 100

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Viktoria Park-Hotel

Viktoria — це невеликий і дуже затишний готель в оточенні лісу, який має компактний басейн із терасою, лежаками й сонцезахисними парасолями.

Комфорту вашим вихідним додасть сад, у якому можна прогулятися або наробити атмосферних фотографій.

Дітям тут буде комфортно у дитячій кімнаті, чимало активностей доступні і для дорослих: прокат велосипедів, лаунж зона із баром, послуги масажу.

У спекотну погоду тут можна позасмагати у відкритому басейні.



Як знайти: Місто Буча, вул. Сілезька, 2а

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Фото: соцмережі комплексів