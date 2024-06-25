Головний корпус психіатричної лікарні у Львові відремонтують за майже 44 мільйони гривень

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Наталія Габрух
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Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня оголосила тендер на виконання ремонтних та реставраційних робіт головного корпусу. Він є пам’яткою архітектури місцевого значення.

Про це стало відомо з оголошення в електронній системі публічних закупівель Prozorro.

Згідно з тендером, початкова вартість робіт становить 43 млн 751 тис. грн. Ці гроші виділили з обласного бюджету. Аукціон з визначення підрядника проведуть 8 липня.

Під час ремонтно-реставраційних робіт планують:

  • оновити сходи будівлі;
  • оновити санвузли;
  • встановити нові двері;
  • покрити вікна і двері бронеплівкою;
  • облаштувати нову підлогу;
  • відремонтувати та оновити стіни приміщень;
  • зашпаклювати та пофарбувати стелю;
  • прокласти трубопроводи опалення;
  • облаштувати кухню;
  • змонтувати нову систему відеоспостереження.

Також мають провести роботи з вентиляцією, водопостачанням та каналізацією.

Завершити ремонт планують до кінця 2024 року.

Фото: inlviv.in.ua

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Опубліковано: 25 червня 2024
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