Головний корпус психіатричної лікарні у Львові відремонтують за майже 44 мільйони гривень
Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня оголосила тендер на виконання ремонтних та реставраційних робіт головного корпусу. Він є пам’яткою архітектури місцевого значення.
Про це стало відомо з оголошення в електронній системі публічних закупівель Prozorro.
Згідно з тендером, початкова вартість робіт становить 43 млн 751 тис. грн. Ці гроші виділили з обласного бюджету. Аукціон з визначення підрядника проведуть 8 липня.
Під час ремонтно-реставраційних робіт планують:
- оновити сходи будівлі;
- оновити санвузли;
- встановити нові двері;
- покрити вікна і двері бронеплівкою;
- облаштувати нову підлогу;
- відремонтувати та оновити стіни приміщень;
- зашпаклювати та пофарбувати стелю;
- прокласти трубопроводи опалення;
- облаштувати кухню;
- змонтувати нову систему відеоспостереження.
Також мають провести роботи з вентиляцією, водопостачанням та каналізацією.
Завершити ремонт планують до кінця 2024 року.
Фото: inlviv.in.ua
Опубліковано: 25 червня 2024
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