Головний корпус психіатричної лікарні у Львові відремонтують за майже 44 мільйони гривень

Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня оголосила тендер на виконання ремонтних та реставраційних робіт головного корпусу. Він є пам’яткою архітектури місцевого значення.

Про це стало відомо з оголошення в електронній системі публічних закупівель Prozorro.

Згідно з тендером, початкова вартість робіт становить 43 млн 751 тис. грн. Ці гроші виділили з обласного бюджету. Аукціон з визначення підрядника проведуть 8 липня.

Під час ремонтно-реставраційних робіт планують:

оновити сходи будівлі;

оновити санвузли;

встановити нові двері;

покрити вікна і двері бронеплівкою;

облаштувати нову підлогу;

відремонтувати та оновити стіни приміщень;

зашпаклювати та пофарбувати стелю;

прокласти трубопроводи опалення;

облаштувати кухню;

змонтувати нову систему відеоспостереження.

Також мають провести роботи з вентиляцією, водопостачанням та каналізацією.

Завершити ремонт планують до кінця 2024 року.

Фото: inlviv.in.ua