У Львові запускають безкоштовну пересадку у громадському транспорті

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Ірина Маймур
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З 1 липня у Львові запускають безкоштовну пересадку у громадському транспорті впродовж 40 хвилин.

Наразі вона працюватиме в тестовому режимі, повідомляє Львівська міськрада.

Як буде працювати послуга

Власники транспортної картки ЛеоКарт платитимуть за поїздку один раз, незалежно від того, скількома маршрутами вони скористалися. Єдина ціна складатиме 13 гривень.

Усі пересадкові поїздки потрібно обов’язково реєструвати в кожному транспортному засобі.

Послуга поширюватиметься зокрема й на автобуси приватних перевізників, де вже півроку діє електронна оплата — на таких самих умовах, що й у комунальному транспорті.

Щоб знати точний час, коли зроблена перша оплата, аби здійснити пересадку, пасажир може на валідаторі натиснути "Інформація про квиток" та прикласти ЛеоКарт до зчитувача у нижній частині пристрою. На екрані валідатора з'явиться інформація про час реєстрації поїздки.

Як будуть списуватися кошти

Якщо людина зробила три пересадки в межах 40 хвилин, на рахунку ЛеоКарт зарезервується 39 грн. Під час вечірнього клірингу система підсумує інформацію про всі поїздки у громадському транспорті і, якщо пасажир встиг змінити громадський транспорт до 40 хвилин, то з рахунку спише лише 13 гривень.

Актуальний баланс ЛеоКарт відображатиметься наступного дня.

Виручку за поїздки з пересадками оператор е-квитка “Львівавтодор" перераховуватиме тому перевізнику, у транспортному засобі якого пасажир здійснив першу оплату.

Фото ілюстративне: Роман Балук/Львівська міськрада

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Опубліковано: 26 червня 2024
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