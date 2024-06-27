У Голосіївському районі з'явився інклюзивний маршрут для людей із вадами зору

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Ірина Маймур
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У Голосіївському районі облаштували інклюзивний маршрут для людей із вадами зору.

Про це повідомляють в КМДА.

Маршрут пролягає від зупинки громадського транспорту до Київського учбово-виробничого підприємства № 1 Українського товариства сліпих та до підземного переходу на просп. Валерія Лобановського.

Дорожники поклали нове асфальтобетонне покриття та встановили тактильну плитку. На зупинці громадського транспорту змінили рівень бортового каменя, щоб полегшити доступність до пасажирського транспорту.

Проєкт реалізували в межах програми створення безбар'єрних підходів до соціально важливих об'єктів міста.

До кінця року в Києві планується облаштувати такі підходи до 20 соціально важливих об’єктів.

Фото: КМДА

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Опубліковано: 27 червня 2024
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