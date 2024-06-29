У Львові будують Центр допомоги українцям, які зазнали тортур на війні: що там зроблять

У Львові будують Центр допомоги українцям, які зазнали тортур внаслідок воєнних злочинів росіян.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

Центр створюють як окремий підрозділ екосистеми Unbroken, він запрацює вже на початку наступного року.

“Це буде перший в Україні центр, де комплексно допомагатимуть людям, які пережили моральну травму”, — зазначають у Львівській міській раді.

Центр матиме 1100 кв.м, і близько 30 ліжко-місць – затишних кімнат, де пацієнти зможуть проживати і займатися різними лікувальними активностями. Тут облаштують психотерапевтичні кімнати й кімнати фізичної терапії, арттерапії, малювання й терапії глиною і ткацтвом.

“Умови тут нічим не відрізнятимуться від умов у хорошому помешканні – тут нічого не буде нагадувати лікарню, а це дуже важливо”, — зауважив міський голова Львова Андрій Садовий.

Одночасно 30 людей зможуть проходити лікування у Центрі, а на рік хочуть приймати близько тисячі пацієнтів — стаціонарно та амбулаторно.

Грант на створення центру надали Львову від уряду Фландрії (1,5 мільйона євро). Центр працюватиме на вулиці Замарстинівській.

Фото: Львівська міська рада