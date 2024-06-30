У Деснянському районі облаштували дощовий садок: як він виглядає

Комунальники облаштували в Деснянському районі новий дощовий садок.

Про це повідомляє КП УЗН Деснянського району.

Територія садка займає 62 кв. метри. На ній висадили багаторічні та злакові трави.

“Місце, де раніше збиралася велика кількість води на газоні, нині засаджене рослинами, що поглинають та затримують вологу і, до того ж, є стійкими до посухи”, — зазначають комунальники.

Дощові садки — це елемент ландшафтного дизайну, який використовують для збору та збереження води. Основні функції дощових садків: поглинання і затримування надмірної вологи та сприяння локальній боротьбі із повенями.

Фото: КП УЗН Деснянського району