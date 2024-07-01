Дивіться, як виглядатиме музей Шухевича у Львові після відновлення

У Львові оприлюднили результати Всеукраїнського архітектурного конкурсу на проєкт відновлення музею Шухевича, який був знищений ворожим дроном 1 січня.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

"Враховано побажання родини Шухевичів. Будівля збереже свій історичний вигляд. А новий простір біля озера та пам'ятника буде наповнений освітніми, культурними та меморіальними елементами", — написав міський голова Львова Андрій Садовий.

На прохання родини Романа Шухевича, форма будівлі максимально відтворюватиме її історичний вигляд, а всі автентичні елементи, які частково вціліли після нападу росіян, а це столярка, деревʼяні сходи, фортепіано, погруддя та ін., місто відновить та поверне у музей, чітко відділивши автентичне від нового.

На місці закинутих господарських будівель архітектори запропонували облаштувати освітній простір для проведення заходів патріотичного виховання для молоді, доповнивши такими таким чином функціональне наповнення музею.

Проєкт також передбачає формування меморіального скверу імені Романа Шухевича з освітніми зонами біля озера. На території навколо пам'ятника Роману Шухевичу облаштують площу та встановлять вуличні меблі. Об’єкт буде повністю інклюзивним.

Фото: Львівська міська рада