На Подолі відкрився творчий простір Splav: там вже експонується виставка

У Києві відкрили новий галерейний простір — Splav, у якому вже триває виставка 9 українських митців.

Про це пише Bazilik media.

Кураторами простору стали художники Вольт Агапєєв і Діма Толкачов, які представили в галереї першу групову виставку українських художників "Чому я тут?".

"Проєкт є відповіддю на перебування у середовищі, що сформоване суперечностями. Здавалося б, воно має відштовхувати своєю нестабільністю. Однак чомусь ми відчуваємо непереборну спорідненість із його еклектикою. Відмінності можуть викликати конфлікти, але й примножувати потенціал для відповідей на нові виклики. Виставка пропонує помислити, як обернути нашу різнорідність з перешкоди на імпульс для руху", – розповіли ініціатори проєкту.

До експозиції "Чому я тут?" увійшли твори Антона Саєнка, Сани Шахмурадової-Танської, Ярослава Футимського, Вольта Агапєєва, Каріни Синиці, Діми Толкачова, Олени Курзель, Вови Павлова та Марії Матяшової. Виставка триватиме до 25 липня. Відвідати простір можна за попередньою домовленістю, написавши на його сторінку.

Адреса: вул. Нижній Вал 23 (вхід у двір через арку), 1-й під’їзд, 3-й поверх

Фото: Суспільне Культура, The Village Україна