Біля Замкової гори у Львові зведуть ЖК: Drozdov & Partners показали конкурсний проєкт

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Наталія Габрух
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Студія архітектури та урбанізму Drozdov & Partners показала свій конкурсний проєкт житлового комплексу біля Замкової гори у Львові.

Про це повідомляє студія Drozdov & Partners у соцмережах.

Ділянка, на якій розміститься житловий комплекс, розташована біля північного схилу гори Замкова, яка є частиною структури ландшафтно-рекреаційного комплексу. Також ділянка є частиною парку-пам’ятки “Високий Замок”, який включено в охоронну зону ЮНЕСКО.

На ділянці присутні висотні обмеження і обмеження у щільності забудови. Також поруч знаходиться станція Підзамче та залізниці, що вплинуло на розташування будівель на ділянці задля запобігання шумового забруднення.

Архітектори прагнули зберегти зони природного ландшафту на окремих частинах забудови, які стають продовженням рекреаційного простору парку. Усі проєктовані будівлі мають видові розкриття одночасно на парк “Високий замок” та місто.

Проєктом передбачені велодоріжки, дитячі, спортивні й відпочинкові майданчики, закриті паркінги для автомобілів. Також тут будуть громадські сервіси, вбудовані в проєктовану забудову та орієнтовані на вулицю.

Фото: Drozdov & Partners

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Опубліковано: 01 липня 2024
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