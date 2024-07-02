У Луцьку встановлюють сонячні панелі на світлофорах, що не працюють під час відключень світла

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Ірина Маймур
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У Луцьку почали встановлювати сонячні панелі на світлофорах, що не працюють під час відключень світла.

Про це повідомляють у Луцькій міськраді.

Перші сонячні панелі в місті встановили на світлофорі на перехресті вулиць Набережна, Стрілецька та Героїв УПА.

Раніше, під час вимкнення електроенергії, світлофор працював від двох акумуляторів, яких вистачало на 3-4 години безперебійної роботи. Нині ж регулюючий пристрій працює автономно цілий день. Роботу світлофора протестували і впродовж дня зафіксували економію електроенергії на 50%.

Невдовзі сонячними панелями облаштують світлофори на перехресті вулиць Карпенка-Карого — Дубнівська, а також Захисників України — Кравчука.

“Якщо робота сонячних панелей себе ефективно зарекомендує, то працівники підприємства “Луцьксвітло” переобладнають усі світлофори, де є пряме попадання сонячного проміння”, — зазначають у Луцькій міськраді.

Фото: Луцька міська рада

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Опубліковано: 02 липня 2024
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