Жителі багатоповерхівки на Оболоні обігрівають будівлю тепловими насосами і економлять на опаленні

У Києві, на Оболоні, висотна будівля площею понад 14 тисяч м² обігрівається повітряно-водяним тепловим насосом, встановленим на даху будівлі.

Про це пише BuildingTech.

Проєкт реалізувало ОСББ “Арован”. У багатоповерхівці встановлені дві системи теплових насосів:

для гарячої води;

для системи опалення.

Для одержання гарячої води теплові насоси розміщуються на вентиляційних шахтах. Тепле повітря, що виходить з квартир, використовують для підігріву води в баках-накопичувачах, а потім подають у квартири.

Водночас для системи опалення на даху будинку побудований окремий теплопункт з тепловими насосами, що працюють навіть при мінусових температурах.

При цьому мешканці не відмовились від централізованої системи опалення. Подачу тепла з міста можна увімкнути у будь-який час.

“Теплові насоси працюють на електроенергії. Якщо буде проблема з електроенергією, то можна перейти на опалення від ТЕЦ за 15 хвилин”, — пояснив голова ОСББ “Арован” Денис Кукса.

Він зазначає, що геотермальна енергія для мешканців будинку коштує в 2,5 рази дешевше, ніж централізоване опалення. Куб гарячої води від теплових насосів коштує 67 гривень (міський тариф – майже 100 грн/куб). У грудні 2021 року вартість опалення становила 13,86 грн/м2, тобто квартира площею 100 квадратів сплатила 1386 гривень. Для порівняння: у середньому у Києві опалення таких квартир коштує 3500–4500 гривень.

Для київського ОСББ “Арован” система насосів для гарячого водопостачання коштувала 700 тисяч гривень, а насоси для системи опалення коштували близько 6 млн гривень. 70% видатків покрив міський бюджет за київською програмою “70 на 30” для ОСББ, а для решти — 30% — взяли “теплий кредит”, за яким також отримали компенсацію від держави.

“Кошти, вкладені мешканцями будинку, окупилися за 1 рік. Якщо використовувати власні кошти, то термін окупності інвестиції був би 7-8 років”, — каже Денис Кукса.

Фото: BuildingTech