У Харкові колишній театр Пушкіна перейменують на честь Квітки-Основ’яненка

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Ірина Маймур
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У Харкові колишній театр Пушкіна перейменують на честь Григорія Квітки-Основ’яненка.

Про це повідомляє видання KHARKIV Today.

Йдеться про Харківський академічний драматичний театр. У 2022 році він позбувся слів "російський" та "Пушкіна".

Наразі розпочалася процедура присвоєння театру імені українського письменника і драматурга XIX сторіччя Григорія Квітки-Основ'яненка.

Спершу рішення ухвалили працівники театру. Окрім Квітки-Основ'яненка, вони розглядали імена письменників Розстріляного відродження, які творили в Харкові — Майка Йогансена та Миколу Хвильового.

Наразі за перейменування проголосували депутати профільної комісії Харківської обласної ради. Також пропозицію підтримали Інститут пам'яті, громадські організації та почесні громадяни.

Коли саме театр остаточно змінить ім'я на Квітки-Основ'яненка, поки що невідомо. Це залежить від того, як швидко питання винесуть на сесію обласної ради. До цього протягом двох місяців ще проходитимуть громадські слухання та круглі столи. Тож нове ім'я у театру буде не раніше осені.

Фото: Харківський академічний драматичний театр

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Опубліковано: 02 липня 2024
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