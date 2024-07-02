Дивіться, як у Бучі відновлюють пошкоджені будинки за допомогою конструктора фасадів

У Бучі відновлюють пошкоджені через російські атаки “хрущівки” та “панельки” за а допомогою конструктора фасадів.

Проєкти відбудови розробила архітектурна студія Gurtom, повідомила її співзасновниця Катерина Оначук.

Наразі будівництво активно ведеться на вулицях Склозаводській, Нове Шосе та Яблунській.

Архітектори отримали запит на універсальні рішення, що будуть естетичними, енергоефективними і не виходитимуть за межі бюджету.

Будинків необхідно було відновити багато, тож фахівці шукали варіант, який підійде більшості з них. Рішенням став конструктор фасадів. Архітектори “буквально розклали фасад на елементи, з яких у подальшому можна було збирати різні комбінації фасадів”.

“Кожна зі складових фасаду, таких як вікна, балкони, вхідні групи, кондиціонери, мали свою варіативність. Те саме стосувалося технічних рішень: утеплювача, кольору та рельєфу штукатурки, використання штроб на фасадах. Комбінуючи ці елементи між собою, на прикладі типових будинків ми склали готові рішення фасадів, що стали частиною розробленого нами дизайн-коду м. Буча, який зараз активно використовуються різними підрядниками під час відновлення”, — розповіла Катерина Оначук.

Фото: Катерина Оначук.