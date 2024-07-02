У Дарницькому районі тестують нову систему оповіщення. Киян просять долучитися

У Дарницькому районі Києва тестують нову систему оповіщення, повідомляють у Дарницькій РДА.

Система сповіщає про різні надзвичайні ситуації, зокрема й про сигнал повітряної тривоги.

Киян просять повідомити про локації, де рівень шуму перевищує допустиму норму. Це необхідно для налаштування та оптимальної роботи системи.

Надсилати інформацію необхідно на пошту darn_zverngrom@kyivcity.gov.uа.

Фото: Дарницька РДА