У Дарницькому районі тестують нову систему оповіщення. Киян просять долучитися
У Дарницькому районі Києва тестують нову систему оповіщення, повідомляють у Дарницькій РДА.
Система сповіщає про різні надзвичайні ситуації, зокрема й про сигнал повітряної тривоги.
Киян просять повідомити про локації, де рівень шуму перевищує допустиму норму. Це необхідно для налаштування та оптимальної роботи системи.
Надсилати інформацію необхідно на пошту darn_zverngrom@kyivcity.gov.uа.
Фото: Дарницька РДА
Опубліковано: 02 липня 2024
Театр Франка із виставою "Калігула" представлятиме Україну на одному із найстаріших театральних фестивалів світу Знищення росією Трипільської ТЕС завдало збитків довкіллю Київщини на майже 26 млн гривень Історичну вивіску магазину “Електротовари” планують реставрувати у Львові В Ірпені з'явиться велика прогулянкова зона з фонтанами: візуалізації