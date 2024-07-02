У Дарницькому районі тестують нову систему оповіщення. Киян просять долучитися

633
Ірина Маймур
share share

У Дарницькому районі Києва тестують нову систему оповіщення, повідомляють у Дарницькій РДА.

Система сповіщає про різні надзвичайні ситуації, зокрема й про сигнал повітряної тривоги.

Киян просять повідомити про локації, де рівень шуму перевищує допустиму норму. Це необхідно для налаштування та оптимальної роботи системи.

Надсилати інформацію необхідно на пошту darn_zverngrom@kyivcity.gov.uа.

Фото: Дарницька РДА

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 02 липня 2024
share share
Театр Франка із виставою "Калігула" представлятиме Україну на одному із найстаріших театральних фестивалів світу Театр Франка із виставою "Калігула" представлятиме Україну на одному із найстаріших театральних фестивалів світу Знищення росією Трипільської ТЕС завдало збитків довкіллю Київщини на майже 26 млн гривень Знищення росією Трипільської ТЕС завдало збитків довкіллю Київщини на майже 26 млн гривень Історичну вивіску магазину “Електротовари” планують реставрувати у Львові Історичну вивіску магазину “Електротовари” планують реставрувати у Львові В Ірпені з'явиться велика прогулянкова зона з фонтанами: візуалізації В Ірпені з'явиться велика прогулянкова зона з фонтанами: візуалізації
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.