У Львові облаштували громадський простір біля палацу Гната Хоткевича

У Львові молодь облаштувала громадський простір біля палацу Гната Хоткевича.

Про це повідомляють у Львівській міській раді.

Молодь власноруч створила вуличні меблі та ящики для квітів, в які висадила рослини. Громадський простір облаштували за два дні під час Lviv Urban Forum.

Активісти зробили 6 елементів для сидіння та 6 ящиків для вазонів, в які висадили рослини. Для насаджень підбирали ті види, які сприяють збільшенню біорізноманіття та приваблюють комах. Серед них – лікарська рослина змієвик, просо та стахіс.

“Меблі, які ми розробили, розраховані на те, що їх можна модифікувати, переставляти і робити з них різні конфігурації. Як на простір, в якому нічого не відбувається, було б класно, якби там почали збиратись люди і там можна було б щось проводити. Поруч є палац Гната Хоткевича, де на різні студії збирається багато дітей – це вже активна творча молодь. Нам хотілося б, щоб вони і надалі долучалися для того, щоб оживляти цей простір”, – розповіла співзасновниця архітектурної студії Urbanideas Ольга Криворучко, яка проводила воркшоп для підлітків.

Фото: ЛМР