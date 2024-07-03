Довженко-Центр повідомив про нову спробу ліквідації

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Наталія Габрух
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Представники Довженко-Центру заявили про нову спробу Держкіно ліквідувати установу.

Про це повідомляють у Довженко-Центрі.

Представники державного кіноархіву повідомляють, що апеляційний суд у Києві закрив провадження у справі щодо незаконності наказу Держкіно про реорганізацію центру.

“Сьогодні апеляційний суд закрив провадження у справі. Ні причин, ні мотивації ми поки не знаємо. Ми знаємо лише, що суд вважає це не справою господарського суду, а якогось іншого. Хоча ми вже звертались в адміністративний суд, але той відправив до господарського. Третього варіанту у цій справі не дано”, — зазначають у Довженко-Центрі.

Втім митці заявили, що будуть оскаржувати це рішення.

Як відомо, представники Довженко-Центру тривалий час чинять спротив діям Держкіно з реорганізації центру. Спроби з реорганізації тривають з 2022 року.

Фото: Довженко-Центр

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Опубліковано: 03 липня 2024
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