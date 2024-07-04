В Ірпені облаштовують лісову зону відпочинку: що там буде

В Ірпені облаштовують лісову зону відпочинку, повідомив мер міста Олександр Маркушин.

Рекреаційний простір має назву Forest і розташований на вулиці Соборна. Наразі його готують до відкриття.

Forest створюють за кошти держави у межах програми від ДП "Ліси України". Його можна буде відвідати абсолютно безкоштовно.

Простір облаштують:

мангальною зоною;

дитячим майданчиком;

спортивною зоною;

альтанками;

зоною з багаттям та лавками навколо.

Міська рада забезпечить зону відпочинку відеонаглядом і освітленням.

Фото: скриншот відео Олександра Маркушина