В Ірпені облаштовують лісову зону відпочинку: що там буде

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Ірина Маймур
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В Ірпені облаштовують лісову зону відпочинку, повідомив мер міста Олександр Маркушин.

Рекреаційний простір має назву Forest і розташований на вулиці Соборна. Наразі його готують до відкриття.

Forest створюють за кошти держави у межах програми від ДП "Ліси України". Його можна буде відвідати абсолютно безкоштовно.

Простір облаштують:

  • мангальною зоною;
  • дитячим майданчиком;
  • спортивною зоною;
  • альтанками;
  • зоною з багаттям та лавками навколо.

Міська рада забезпечить зону відпочинку відеонаглядом і освітленням.

Фото: скриншот відео Олександра Маркушина

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Опубліковано: 04 липня 2024
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