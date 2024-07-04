В Ірпені облаштовують лісову зону відпочинку: що там буде
В Ірпені облаштовують лісову зону відпочинку, повідомив мер міста Олександр Маркушин.
Рекреаційний простір має назву Forest і розташований на вулиці Соборна. Наразі його готують до відкриття.
Forest створюють за кошти держави у межах програми від ДП "Ліси України". Його можна буде відвідати абсолютно безкоштовно.
Простір облаштують:
- мангальною зоною;
- дитячим майданчиком;
- спортивною зоною;
- альтанками;
- зоною з багаттям та лавками навколо.
Міська рада забезпечить зону відпочинку відеонаглядом і освітленням.
Фото: скриншот відео Олександра Маркушина
Опубліковано: 04 липня 2024
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