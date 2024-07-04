У Львові затвердили, якими мають бути пандуси та підйомники в місті.

Про це повідомили у міській раді.

В рекомендаціях йдеться не лише про доступність до будівель, а й про облаштування території біля будинку та пріоритетні матеріали для благоустрою.

Зокрема, покриття пішохідних доріжок, тротуарів та прилеглої території має бути однорідним та забезпечувати хороше зчеплення з підошвою в сухому та мокрому стані. А у разі використання керамічної плитки необхідно враховувати коефіцієнт антиковзання. Не допускають застосовувати насипні або крупнозернисті матеріали, що перешкоджають пересуванню на кріслах колісних або з милицями.

Натомість, щоб забезпечити доступність до самої будівлі, пропонують різні варіанти. Це або підняття або пониження мощення та облаштування пандуса чи підйомника.

Також прописали вимоги до сходів, які ведуть до вхідних дверей будівлі, до їхнього маркування, ширини між поручнями.

До того ж пропрацювали вимоги до пандуса – під час встановлення треба буде враховувати його габарити й кут нахилу. Окрім того, всі елементи пандуса мають бути заокруглені, щоб людина не травмувалася, коли буде ним пересуватися. А покриття радять робити безшовним й монолітним, щоб уникати вібрації.

Щодо підйомників, то їх вважають додатковим елементом доступності, а облаштування рекомендують у випадках, коли неможливо встановити нормативний пандус. Облаштовувати підйомник слід так, щоб людина могла користуватися ним самостійно.

Усі рекомендації можна переглянути за посиланням .

Фото ілюстративне: Роман Балук